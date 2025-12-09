Bugün açılışını 5 bin 727 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 5 liralık bir düşüşle 5 bin 722 lira bandında seyrediyor.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.721,81
Gram altın satış: 5.722,59
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.409,00
Çeyrek altın satış: 9.488,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.181,97
Ons altın satış: 4.182,57
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.819,00
Yarım altın satış: 18.976,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.189,31
Tam altın satış: 37.923,41
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.522,00
Cumhuriyet altını satış: 37.801,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.351,48
Ata altın satış: 39.319,36