Bugün açılışını 5 bin 727 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 5 liralık bir düşüşle 5 bin 722 lira bandında seyrediyor.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın - Resim : 1

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.721,81

Gram altın satış: 5.722,59

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.409,00

Çeyrek altın satış: 9.488,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.181,97

Ons altın satış: 4.182,57

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın - Resim : 2

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.819,00

Yarım altın satış: 18.976,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.189,31

Tam altın satış: 37.923,41

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın - Resim : 3

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 37.522,00

Cumhuriyet altını satış: 37.801,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 38.351,48

Ata altın satış: 39.319,36