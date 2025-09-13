Altın fiyatları için flaş tahmin: Yeni bir rekor gelebilir

ABD’de zayıflayan istihdam verileri, Fed’in gelecek hafta faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatırken, yatırımcılar 3 bin 900 dolar seviyesine doğru yeni bir rallinin kapıda olabileceğini düşünüyor.

Cuma günü altın fiyatları yükselerek haftayı kazançla kapattı. Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 643 dolarla haftayı kapattı. Salı günü görülen 3 bin 673,95 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yakın seyretti. Haftalık bazda yüzde 1,7 yükselen altın, üst üste dördüncü haftayı da artıda kapatmayı başardı.

ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ ALTINI GÜÇLÜ KILDI

ABD’de işsizlik maaşı başvurularındaki artış, zayıf tarım dışı istihdam verileri ve son bir yılın istihdam rakamlarının 911 bin kişi aşağı yönlü revize edilmesi, ekonomide ivme kaybına işaret etti. Buna karşın Ağustos ayında tüketici fiyatlarında son 7 ayın en sert aylık artışı kaydedildi. Ancak yatırımcılar, yapışkan enflasyondan çok işgücü piyasasındaki zayıflığa odaklanarak Fed’in faiz indirimi ihtimalini fiyatlıyor.

RJO Futures Kıdemli Piyasa Stratejisti Daniel Pavilonis, “Zayıf istihdam ve enflasyondaki dalgalanmalar, Fed’i faiz indirimine zorlayabilir. Bu da uzun vadeli enflasyon riskini artırırken değerli metalleri destekliyor” dedi.

FED'DEN İLK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Piyasalarda, 17 Eylül’deki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi tamamen fiyatlanmış durumda. 50 baz puanlık indirim beklentileri ise zayıfladı. Bu kararın, Başkan Donald Trump’ın faiz indirimleri yönündeki baskılarının gölgesinde alınması bekleniyor.

UBS analisti Giovanni Staunovo, “ETF girişlerindeki artışla birlikte altının gelecek yıl ortasında 3.900 dolara yükselmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Altın, yıl başından bu yana yüzde 39 değer kazandı. Düşük faiz ortamında güvenli liman olarak öne çıkan sarı metal, aynı zamanda enflasyona ve küresel belirsizliklere karşı koruma aracı olarak tercih ediliyor.