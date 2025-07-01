Altın fiyatları için yeni hedef! Selçuk Geçer rakam verdi

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yaptığı açıklamada altın piyasasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının agresif alımları ve yaklaşan Fed kararlarıyla birlikte altın fiyatlarının 3.500 dolar direncini kırarak 4.000–4.500 dolar bandına yükselebileceğini öne süren Geçer, Türkiye'de dolar/TL kurundaki kırılmanın gram altını 10.000 TL'nin üzerine taşıyabileceğini savundu.

Altının gelecekteki seyri hakkında analiz sunan Selçuk Geçer’in açıklamaları şöyle:

Dünyada bu kadar çok jeopolitik risk varken, hala merkez bankaları yoğun bir şekilde altın almaya devam ederken, hala retailcılar vadeliler hatta ETF'ler görüntüde satıyormuş gibi görünüp arka planda altın almaya devam ediyorken, Hindistan, Çin, Türkiye gibi ülkelerde düğün mevsimi nedeniyle altına olan talep artıyor iken altın fiyatları düşmez. İşte düştüğü yer burası 3.290 dolar seviyesi. Savaş çıktı 3500'ü geçemedi ki savaş altının önündeki engeldi. Yükselişini engelledi çünkü altına gitmesi gereken para aslında petrole gitti. Sonra petrolden tekrar çıktı. Sonra tekrar petrole girdi. O arada altın performans gösteremedi sonra altını savaşa bağladılar. Maksimum savaş bittikten sonra 3300'ün bir tık altına gelebildi. Şimdi diyorlar ki altın fiyatları düşüyor. Altın fiyatları düşmüyor. Altın şu anda yatay seyrediyor. İlk hedefi 3500 olan noktayı kırdıktan sonra esas pandoranın kutusu o zaman açılacak. Şu anda altın 3.500 doları kırmakta zorlanıyor. Ancak şunu söyleyeyim, bir direnç seviyesi ne kadar zor kırılırsa yukarıdaki atağı o kadar fazla olur. Yarın öbür gün 3500 kırıldığında biz altında artık 4000- 4500 dolar aralığını konuşmaya başlayacağız.

10.000 LİRANIN BİLE ÜZERİNİ GÖRECEĞİZ

Şunu diyenler var, “Savaşın bitmesiyle artık jeopolitik riskler olmadığı için altının yükselmesi için bir sebep var mı?” diyenler var. Bir kere Fed meselesi var. Fed bugün faizleri indirmiyor ama Fed öyle ya da böyle faizleri indirmeye başlayacak. Faizleri indireceği ile ilgili sinyaller daha da netleştiğinde ABD tarafında borsa balonunun çöküp oradaki para çıkışı hızlandığında altın fiyatlarında altın onsundaki yükselişin çok daha hızlı olduğunu görmeye başlayacağız. İşte o zaman biz 4.000 4500 hatta 5.000 dolarları konuşmaya başlayacağız. Bir başka konu dolar Türkiye'de ne olacak? Dolar tutulabildiği yere kadar tutulacak. Dolar öyle ya da böyle çok ciddi bir kırılma yaşayacak. İşte biz altında o günlerde 10.000 liranın bile üzerini göreceğiz.