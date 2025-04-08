Deutsche Bank, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle 2025 ve 2026 yılları için altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 için ons başına 3 bin 139 dolar, 2026 için ise 3 bin 700 dolar tahmininde bulundu. Önceki tahminlerde 2025 için 2 bin 725 dolar, 2026 için 2 bin 900 dolar öngörülmüştü.

Banka ayrıca, yıl sonu (2025 dördüncü çeyrek) tahminini 3 bin 350 dolar olarak güncelledi. Deutsche Bank, merkez bankalarının altın talebinin 2022’den bu yana altın piyasasının %10’undan %24’üne çıktığını belirtti.

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HSBC’NİN ALTIN PİYASASINA BAKIŞI

HSBC, merkez bankalarının altın alımlarının devam edeceğini ancak 2022-2024 zirve seviyelerinin altına düşebileceğini öngörüyor. Banka, fiyatların 3 bin doların üzerine çıkması halinde alımların azalabileceğini , 2 bin 800 doların altına düşmesi durumunda ise artabileceğini ifade etti.

HSBC, geçen hafta jeopolitik riskler nedeniyle 2025 ve 2026 yılları için altın fiyat tahminlerini sırasıyla 3 bin 15 dolar ve 2 bin 915 dolar olarak revize etti.

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Deutsche Bank ve HSBC’nin tahminleri, altın piyasasında güçlü bir boğa görünümünün devam ettiğini gösteriyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın talebi, fiyatların yükselmesine neden olan başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Altın fiyatlarının önümüzdeki yıllarda nasıl şekilleneceği, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin seyrine bağlı olarak yakından takip edilecek.