Son günlerde en çok gelen soruların başında şu var: “Altın ne olacak, altın ne zaman düşer?”

Bence burada insanların atladığı temel bir nokta var: Altının ne zaman düşeceği değil, neden yükseldiği.

Bu soruya net bir yanıt verilmesi gerekiyor ki önümüzdeki dönemde altınla ilgili daha sağlıklı kararlar verilebilsin.

Öncelikle şunu bilmek gerekir: Altının yükselme nedeni ne Trump’la ilgilidir ne de başka biriyle.

Altın şu anda büyük bir savaşın en güçlü silahı.

AMERİKA VE ÇİN ARASINDAKI SESSİZ SAVAŞ

Bu savaş, Amerika ile Çin arasında yaşanıyor. Çin uzun süredir Amerika’yla sessiz bir savaş içinde.

Bu savaşın içinde Rusya, İran ve Hindistan da var. Ancak bu, kamuoyuna açıkça ilan edilmiş bir savaş değil; sessiz ve derinden ilerleyen, ama bir o kadar da büyük bir mücadele.

Trump bu savaşa “ticaret savaşı” diyor.

Ama aslında Trump da biliyor ki bu bir ticaret savaşı değil; Amerikan dolarını koruma savaşı.

Trump’ın da, ondan önceki bütün Amerikan başkanlarının da tek derdi, doların rezerv para olarak kalmasıydı.

DOLARIN ARKASINDAKİ GÜÇ: PETROL VE REZERV PARA SAVAŞLARI

Geçmişte Libya, Irak ve Rusya’daki operasyonların arkasında da rezerv para savaşı vardı.

Bu ülkelerin ortak noktası, petrolü Amerikan doları dışında bir para birimiyle satmak istemeleriydi.

Putin bir dönem petrolü altın ya da rubleyle satacağını söylemişti. Saddam, Euro ile satıştan bahsetmişti.

Sonuç ortada: Saddam’ın ülkesinde taş taş üstünde kalmadı.

Libya lideri Kaddafi ise halkı için kendini adamış bir liderdi ama Avrupa’ya güvendi. Petrolü Euro ile satacağını söyledi, ardından bir mazgalda linç edilerek öldürüldü.

ÇİN DAHA AKILLI DAVRANIYOR

İşte Çin, bu örneklerden ders çıkardı.

Şimdi BRICS ülkeleri üzerinden hareket ediyor: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika.

BRICS’in ana hedefi, doları tahtından indirmek — yani doların rezerv para olma özelliğini kaybettirmek.

Çin biliyor ki eğer Amerikan doları rezerv para olmaktan çıkarsa, Amerikan ordusu da zayıflar.

Çünkü Amerika, 1-2 sente mal olan doları basıp bütün dünyaya egemenliğini sürdürüyor.

Dünya ticareti büyük oranda dolar üzerinden yapılıyor.

Ama Çin bunu bitirmeye kararlı.

Yanına İran, Hindistan ve Rusya’yı da almış durumda.

Peki, Amerikan dolarını neyle bitirecekler?

Altınla.

Ya da altına dayalı dijital bir para birimiyle…

ALTINA DAYALI PARA DÜZENİ

Altına dayalı dijital para, karşılığı olan, hızlı ve güvenilir bir sistem olabilir.

Bu doğru bir proje mi? Kesinlikle evet.

Bugün siz Amerikan Merkez Bankası’nın ne kadar para bastığını bile bilmiyorsunuz — tıpkı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda olduğu gibi.

Ama karşılığı altın olan bir para, bütün dünyada itibar görür.

İşte bu nedenle, başta Çin olmak üzere birçok ülkenin merkez bankası altın topluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da ciddi bir altın rezervine sahip ve hâlâ çılgınca altın alıyor.

Merkez bankaları bu savaşın farkında.

Hatta bu savaşın ne zaman patlayacağını da tahmin ediyorlar.

Bu yüzden ciddi anlamda “mühimmat” topluyorlar.

Yani altın biriktiriyorlar.

VATANDAŞIN KÜÇÜK SAVAŞI: 3-5 GRAM ALTIN

Biz vatandaşlar da kendi çapımızda bu savaşın içindeyiz.

3-5 gram altınla birikim yapmaya, paramızı korumaya çalışıyoruz.

Ama artık hepimizin şu sorunun cevabını net bilmesi gerekiyor:

Altın neden yükseliyor?

ALTIN SONSUZA KADAR YÜKSELİR Mİ?

Bugün 1 ons altın 4.000 dolar, gram altın 5.300 TL seviyesinde.

Peki bu hiç düşmeyecek mi? Hep böyle mi devam edecek?

Elbette hayır.

Altın rezervleri dünyada sınırlı.

Eğer Amerika bu rezerv para savaşını kazanamazsa, yani Çin ve BRICS ülkelerinin önünü kesemezse, evet dolar zayıflayacak, altın yükselecek.

Ama Amerika tıpkı Libya, Irak ve Rusya örneklerinde olduğu gibi sert bir hamle yapar ve bu ülkeleri çökertebilirse, o zaman altın yeniden eski seviyelerine dönebilir.

Şu an Çin çok güçlü.

Rusya her ne kadar zayıfmış gibi görünse de, bunca yıldır savaşa direnen devasa bir ülke.

Sonuç;

Altın fiyatlarının yönünü belirleyecek olan şey, piyasa psikolojisi değil; küresel güç dengesi.

Bu denge değiştiği sürece, altın da siyasetin en güçlü silahı olmaya devam edecek.