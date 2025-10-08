Altının ons fiyatının psikolojik seviye olarak görülen 4 bin doların üzerine çıkması piyasaları adeta karıştırdı. Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı 5500 TL'ye kadar çıkarken, anlık yükselişlerin devam etmesi ve öngörülemeyen tablo nedeniyle esnaf nihai tüketiciye 5800-5900 arasında değişen fiyatlarla satış yapmaya başladı. Birçok kuyumcu esnafı ise gram altın satışını zarar ettikleri gerekçesiyle durdurdu.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ekonomim.com'a altının yönü ve şu an piyasalarda yaşanan kaosu çarpıcı bilgiler vererek değerlendirdi ve yıl sonu tahminini açıkladı.

BU DURUMU 51 YIL SONRA İLK KEZ YAŞIYORUM!

Yıldırımtürk, altındaki hareketliliği, "1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyorum" diyerek yorumlayarak şunları söyledi:

"Altındaki yükselişin birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlileri elbette İsrail'in Gazze saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve merkez bankalarının altına olan yoğun talebi. Bu üç neden ons altın fiyatını yukarı taşıyor. Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk.

Şu an durum neredeyse aynı. Kapalı Çarşı'ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor.

Gram altın fiyatı şuan (öğle saatleri) 5500 TL civarında olmasına rağmen satış 5800-5900 TL arasında gerçekleştiriliyor. Çünkü esnaf önünü göremiyor.

Türkiye'de altın güvenli liman olarak görüldüğü için dünyadan bağımsız olarak ayrı bir iç talep artışı da var. 2023 yılında altın ithalatına getirilen kota da arz-talep dengesizliği yaratıyor. Daha önce Dubai'den altın geliyordu. Ancak şimdi gelmediği için talep de karşılanamıyor. Ayrıca İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik başlatılan soruşturma süreci ve şirketin üretimi durdurması da arz-telep sorununu kısıtlı da olsa artırdı. Bu da fiyatlara yansıyor."