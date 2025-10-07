Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor: Piyasaların ateşi sönmedi

Piyasalarda altın fiyatları yeni rekoru test diyor. Altının ons fiyatı 4 bin dolara yaklaşırken gram altın ise 5 bin 327 liraya yükseldi.

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yeni zirveler test etmeye devam ediyor. ABD hükümetinin kapanması ve Avrupa’da artan siyasi belirsizlikler yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken, ons altın 4 bin dolar eşiğine bir adım daha yaklaştı. İç piyasada ise gram altın 5 bin 327 TL seviyesine ulaştı.

ABD hükümetinin kapanmasının ikinci haftasına uzaması ve Fransa’daki siyasi krizin derinleşmesi, piyasalarda güven arayışını hızlandırdı. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 1,9 değer kazanarak ons başına 3.977,44 dolara yükseldi.

UZMANLAR BÖYLE YORUMLADI

Uzmanlar, altın fiyatlarında 4.000 doların artık “tavan değil, bekleme odası” haline geldiği görüşünde. HSBC analistleri Fed’in yıl sonuna kadar 50 baz puan daha indirim yapması halinde altın 4.200 doları test edebileceğini düşünüyor.

Citi’ye göre ABD tahvil getirilerinin yüzde 1’inin bile altına yönelmesi fiyatı 5.000 dolar/ons bandına taşıyabilir.

ANZ Bank da, “Merkez bankası alımları 2025 boyunca güçlü kalırsa 4.300 dolar makul hedef” acıkması yaptı.

Piyasalardaki güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 5.327,22 TL – Satış 5.327,86 TL
Ons Altın: Alış 3.974,64 USD – Satış 3.975,18 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.947,00 TL – Satış 9.016,00 TL
Yarım Altın: Alış 17.894,00 TL – Satış 18.043,00 TL
Tam Altın: Alış 34.925,72 TL – Satış 35.602,78 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 35.679,00 TL – Satış 35.948,00 TL
Ata Altın: Alış 36.017,15 TL – Satış 36.913,31 TL

