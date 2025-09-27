Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Hafta sonu tatili de durduramadı

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Haftanın ilk tatil günü olmasına karşın gram altın bugün 5 bin TL’yi aştı. Çeyrek ve yarım altının da fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Altın piyasalarında rekor rallisi hız kesmeden sürüyor. 27 Eylül 2025 Cumartesi günü (Bugün) gram altın, güne 5 bin 25 TL’den başlayarak yatırımcıların radarında kalmaya devam etti. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da tarihi zirvelerini gördü.

Günün ilk rakamlarına göre gram altın alış fiyatı 5 bin 24 TL, satış fiyatı ise 5 bin 25 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın alışta 8 bin 404 TL, satışta 8 bin 478 TL seviyesinde. Yarım altın 16 bin 809 TL’den alınıp 16 bin 967 TL’den satılıyor.

Tam altın 33 bin 515 TL alış, 33 bin 804 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altını 34 bin 284 TL’den alınıp 34 bin .802 TL’den satılıyor. Ata altın ise 34 bin 391 TL alış ve 34 bin 711 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin ons altındaki hareketler, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişelerinden kaynaklandığını belirtiyor. Altın, güvenli liman özelliğiyle yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Yastık altında altını olanların merak ettiği tek cevap ise "Yükseliş nereye kadar sürecek?" oluyor.

