Altın fiyatları rekora koşuyor! İlk kez o rakama ulaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Altın fiyatları rekora koşuyor! İlk kez o rakama ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma ile gram altın 4 bin lirayı aştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma ile gram altın 4 bin lirayı aştı.

u.jpgABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma ile ons altın 3.290 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine gördü. Spot altın da 4 bin lirayı aştı. İç piyasada gram altın 4 bin 34 liradan, çeyrek altın 6 bin 637 liradan, yarım altın 13 bin 296 liradan, tam altın ise 26 bin 472 liradan satılıyor.

Son Haberler
TikTok, Google Haritalar'a rakip çıktı
TikTok, Google Haritalar'a rakip çıktı
Görünmez kahraman kalp krizini öngören teknoloji
Görünmez kahraman kalp krizini öngören teknoloji
Bursa'da korku dolu anlar! Uçak tarlaya mecburi iniş yaptı
Bursa'da korku dolu anlar! Uçak tarlaya mecburi iniş yaptı
Öğretmene alkışlı veda
Öğretmene alkışlı veda
Eskişehir’de feci kaza! Kaza yapan sürücü kaçtı
Eskişehir’de feci kaza! Kaza yapan sürücü kaçtı