ABD Senatosu, 40 günlük bir kapanışın ardından federal hükümeti yeniden açmaya yönelik bir önlemi ilerletti ve bu durum, altına olan güvenli liman talebini azaltma potansiyeli taşıyor. Diğer yandan, JP Morgan Private Bank, merkez bankalarının gelişmekte olan piyasalardaki alımlarının da büyük ölçüde desteğiyle, altının gelecek yıl ons başına 5 bin doları aşabileceğini öngördü.

ABD’den gelen son veriler ve FED’in faiz indirimine yönelik beklentiler piyasalardaki dalgalanmayı tetikledi. Altının ons fiyatı son 3 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Sabah erken saatlerde 4 bin 148 dolar seviyesine yükselen ons altın 4 bin 133 dolarda dengelendi. Altının gram fiyatı ise güne yüzden 0,49 artışla 5 bin 610 liradan başladı.

Çeyrek altının satış fiyatı 9 bin 95 lira olurken Cumhuriyet altını ise 38 bin 633 liraya yükseldi.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Piyasalardaki dalgalanma döviz kurunu da etkiledi. Dolar güne yüzde 0,01 düşüşle 42,23 liradan başladı. Euro ise yüzde 0,06 yükselişle 48,87 lira seviyesine geldi.

ABD’DE BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ

New York borsasında dün teknoloji şirketlerinin öncülüğünde pozitif seyretti. Yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle geçen hafta gerileyen bazı teknoloji şirketi hisseleri, hükümetin yeniden açılacağı beklentisiyle yükselişe geçti.

Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 6, Tesla ile Alphabet'in hisseleri yaklaşık yüzde 4, Microsoft, Amazon ve Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,27 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI

Avrupa borsalarında da dün ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle pozitif bir seyir izlendi. Bölgede makroekonomik veri tarafına bakıldığında Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi’nin ekonomisine yönelik beklentilerinin aksine kasımda düştü.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ekimde eksi 5,4 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2 puanlık düşüşle eksi 7,4 puana geriledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Bölgede teknoloji hisselerindeki toparlanmanın sürmesiyle Güney Kore borsasında yükselişler görülürken, Çin'de ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin devam etmesi ülkede pay piyasalarında satış baskısına neden oldu.

Çin yönetiminin ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceğine dair beklentilere karşın ülkede piyasalarda risk algısı devam ediyor. Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ilk teşvik paketini kullanarak ekonomiyi canlandırmayı ve kilit sektörlere yatırım yaparak yeni bir büyüme stratejisi başlatmayı hedefliyor.

Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.