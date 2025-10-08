ABD ekonomisine dair endişeler ve hükümetin kapanma olasılığı nedeniyle meydana gelen ralli altına yeni bir ivme kazandırdı. Ons altın fiyatı 4 bin doları aşarak rekor kırdı. Altın fiyatları 2 yıl önce 2 bin doların altında işlem görüyordu.

Altın, küresel ticaret belirsizlikleri, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ülkenin mali istikrarına ilişkin kaygılar arasında bu yıl yüzde 50’den fazla değer kazandı.

Artan jeopolitik gerilimler de bu yıl güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. Merkez bankaları ise değerli metali yüksek bir hızda satın almaya devam ediyor.

Ralli, Washington’daki hükümet finansmanı çıkmazının ardından potansiyel piyasa şoklarına karşı korunma arayan yatırımcıların ilgisiyle daha da hız kazandı. Faiz getirmeyen altın için Fed’in parasal gevşeme döngüsüne başlaması da ek bir avantaj yarattı. Yatırımcılar borsa yatırım fonlarına (ETF) yöneldi; altına dayalı ETF’ler Eylül ayında son üç yılın en büyük aylık girişini kaydetti.

8 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 5.391,06 TL – Satış 5.391,66 TL

Ons Altın: Alış 4.018,00 USD – Satış 4.018,53 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.157,00 TL – Satış 9.245,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.314,00 TL – Satış 18.501,00 TL

Tam Altın: Alış 35.689,32 TL – Satış 36.389,61 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 36.517,00 TL – Satış 36.860,00 TL

Ata Altın: Alış 36.804,62 TL – Satış 37.729,10 TL