Altın fiyatlarındaki yatay seyir yerini yükselişe bıraktı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında tansiyonun düşmesi ve FED yetkililerinin gelecekteki faiz indirimleri için temkinli açıklamaları, altın fiyatlarında kâr satışlarına sebep olmuştu. Bu hafta başında Çin’in, fiziki altın piyasasındaki vergi teşvikini kaldırması da talepte düşüş beklentilerini yükselterek altın fiyatlarını baskılamıştı.

Ancak dün ABD’de istihdam piyasası hakkında açıklanan bir rapor, altın fiyatlarının da yükselmesini destekledi.

Altının ons fiyatı yeniden 4 bin dolar seviyesinin üstüne çıkarak itibari ile 4 bin 007 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalardaki yükselişten etkilenen gram altın ise 5 bin 418 lira seviyesine geldi. Çeyrek altın ise 9 bin 164 liradan işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,1044'ten tamamladı. Dolar/TL bugün saat önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,20 seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,77, sterlin/TL ise hafif yükselişle 55,45 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,09'a inerken, şu sıralarda da bu seviyelerde yatay seyrediyor. Dolar endeksi ise dün kritik eşik olan 100 seviyesinin altına düşerek, 99,7'de dengelendi. Endeks, yeni günde ise yüzde 0,1 artışla 99,8'de bulunuyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,47 puan ve yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 1,21 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,33 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenleyeceği yılın 4. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı takip edilecek. TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.