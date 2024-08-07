Altın fiyatlarında 5 bin lira depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında 5 bin lira depremi

Milyonlarca altın yatırımcısını ilgilendiren açıklama geldi.

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