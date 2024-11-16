Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Hem Ons altın hem de gram altında 1 hafta önce başlayan düşüş devam ediyor. Ons altında başlayan düşüş iç piyasayı da etkiledi. Çeyrek Altın, Cumhuriyet Altınında düşüşler yaşandı. Bu sabah itibarıyla gram altın 2 Bin 850 liranın altına çekildi.

16 Kasım 2024 altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: 2.837,26 TL

Çeyrek Altın: 4.897,00 TL

Yarım Altın: 9.789,00 TL

Tam Altın: 19.509,67 TL

Cumhuriyet Altını: 19.508,00 TL

Ata Altın: 20.227,82 TL

Kapalıçarşı altın fiyatları ise resmi piyasadaki fiyatların üzerinde. Gram altında Kapalıçarşı ile resmi piyasa arasındaki makas 162 lira...Kapalıçarşı'da altının gramı 3 bin liranın altında.

Piyasada yaşanan bu hareketlilik, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın arkasında küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurlarındaki değişimlerin yattığını belirtiyor. Özellikle, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da altın fiyatlarında önemli rol oynuyor. Doların güçlenmesi veya zayıflaması, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor. Bu durum, yatırımcıların altın piyasasındaki hareketleri yakından takip etmelerine neden oluyor.

Öte yandan, yatırımcılar altın fiyatlarındaki bu düşüşün ardından gelecekte nasıl bir seyir izleneceğini merak ediyor. Altın fiyatlarının gelecekteki yönü hakkında çeşitli tahminler bulunmakla birlikte, bu tahminler genellikle küresel ekonomik koşullara ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Yatırımcılar, bu belirsizlikler karşısında stratejilerini gözden geçirerek, altın yatırımlarını nasıl yönlendireceklerine karar vermeye çalışıyor.

Bu süreçte, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve uzman görüşlerine kulak vermek, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.