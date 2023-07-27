Altın fiyatlarında Fed dopingi. Bu seviyelere dikkat

Fed, piyasaların uzun süredir beklediği faiz kararını dün akşam saatlerinde açıkladı. Banka, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-5.50 seviyesine yükseltti. Böylece politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmış oldu.

Faizdeki son artış altın piyasasında hareketlilik yarattı. Özellikle Fed Başkanı Powell’ın gelecekte faiz kararlarında "verilere bağlı bir yaklaşım" izleyeceklerini söylemesi ABD dolarının zayıflamasına neden oldu ve altın fiyatlarını destekledi. Piyasalar için önemli açıklamalarda bulunan Powell, eylül toplantısıyla ilgili bir soru üzerine verilerin uygun olması halinde FOMC'nin faizleri artırmasının kesinlikle mümkün olduğunu açıkladı. Ancak Powell, Komite'nin faizleri sabit tutmasının da ihtimal dahilinde olduğunu da ekledi.

Birgün'ün haberine göre; Perşembe günü sabah saatlerinde 1707 liradan başladıktan sonra yüzde 0,32 oranında değer kazanan gram altın, 1712 liraya çıktı. Gün içinde en yüksek 1716 lira seviyesini gören değerli metal, yatırımcısına kazandırdı.

Çeyrek altın da 9 lira artışla 2799 liradan alıcı buldu. Yarım altın ise 5598 liradan işlem gördü. Önceki gün 11.127 liradan kapanan Cumhuriyet altını 11.158 liraya kadar çıktı.

Ons altın ise uluslararası piyasalarda 1971 dolardan başladığı günü 1976 dolardan sürdürüyor. Ons altın, Powell’ın açıklamalarının ardından 1982 dolar seviyesini test etti. Bu seviye, ons altın için 20 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Ons altında bu seviyelere dikkat

Analistler, Powell'in açıklamalarından sonra ABD dolarının yaşadığı zayıflamanın altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Güne 1971 dolarlık bir fiyatla başlayan ons altın şu dakikalarda 1976 dolardan alıcı buluyor. Emtiada gün içerisinde en düşük 1970 dolar, en yüksek ise 1982 dolar seviyeleri görüldü. Analistler, yatırımcılara, ons altının 1987 dolar direncini kırması halinde 2002-2011 dolar aralığının gündeme geleceğini söylüyor. Destek seviyeleri ise 1974 ve 1966 dolar olarak görülüyor.