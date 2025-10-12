İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
Altın fiyatlarında fırtına bitmedi! “Yatırımcılar dikkatli olmalı”
Altının ons fiyatı yılbaşından bu yana %53, gram altın ise %83 oranında yükseldi. Prof. Dr. Sefer Şener, altındaki son durumu değerlendirdi.
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Ocak ayından bu yana ons bazında %53, gram altın bazında ise %83’lük bir artış yaşandığını belirten Şener, bu yükselişin arkasında küresel riskler, merkez bankalarının altın alımları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri olduğunu söyledi.
Şener, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ve Fed’in faizleri 2–2,5 seviyelerine çekme ihtimalinin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.
Küresel rezervlerde doların payının azalmasıyla birlikte merkez bankalarının altına yöneldiğini belirten Şener, ons altının yıl sonuna kadar 4.300 doları, 2026 yılında ise 5.000 doları görebileceğini öngördü.
Ancak yatırımcıları da uyaran Şener, “Fiyatlar çok hızlı değişiyor. Yukarı yönlü olduğu kadar ani düşüşler de yaşanabilir.
Bu nedenle yatırımcılar ani kararlar vermemeli, portföylerini çeşitlendirmeli” dedi.
