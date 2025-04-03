Altın fiyatlarında hızlı hareketlilik! Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı vergi kararı sonrası piyasada yaşanan hareketlilik ile altın fiyatlarında da ciddi değişimler meydana geldi. Trump'ın vergi kararı ile piyasalarda yaşanan tedirginlik ile son saatlerde altında da ani düşüş oldu.

Bugün (3 Nisan 2025) saat 12:50'de 3.871 TL'ye yükselen altın saat 16:20'ye kadarki zaman içinde ani bir düşüşle 3.736 TL'ye kadar geriledi.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 3 MİLYON 830 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 830 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 820 bin lira, en yüksek 3 milyon 870 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 azalışla 3 milyon 830 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 861 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 642 milyon 97 bin 348,67 lira, işlem miktarı ise 1.209,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 920 milyon 916 bin 483,04 lira olarak gerçekleşti.