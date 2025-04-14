Altın fiyatlarında rekor kırılacak! Uzman isim tarih verdi

Nasri Amcalar, fiyatlardaki bu yükselişin arkasında çok sayıda küresel etkenin bulunduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük tarifeleri, Çin’in buna verdiği tepkiler, Orta Doğu’da bozulan ateşkes ortamı ve Rusya-Ukrayna savaşındaki belirsizlikler altına olan talebi yükseltiyor. Bu gelişmeler, altını küresel yatırımcılar için yeniden güvenli liman haline getirmiş durumda.

Altın yatırımı konusunda uzun vadeli plan yapanlar için fırsatın halen devam ettiğine dikkat çeken Amcalar, kısa vadeli yatırım yapmayı düşünenlerin ise dikkatli zamanlama yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Altın uzun vadede yatırımcısını yarı yolda bırakmaz. Yükselişin durduğunu düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Bu tren daha kalkmadı" dedi.

GRAM VE ONS ALTINDA YENİ HEDEFLER

Piyasadaki son verilere göre gram altın 4.020 TL seviyesini, ons altın ise 3.200 doları aştı. Bu durum, sene içinde belirlenen 3.300 dolarlık hedefe ulaşılmasının an meselesi olduğunu gösteriyor. Amcalar, mevcut yükselişin devam etmesi halinde bu seviyenin de üzerinde yeni zirvelerin mümkün olduğunu belirtti.

“ALTINDA ASIL HAREKETLİLİK YENİ BAŞLIYOR OLABİLİR”

“Altında asıl hareketlilik yeni başlıyor olabilir” ifadesini kullanan Amcalar, kenarda bekleyen yatırımcılara seslenerek fırsatın hala kaçmadığını dile getirdi. Nasri Amcalar, “Eğer uzun vadeli düşünüyorsanız, mevcut seviyeler bile geç kalınmış sayılmaz. Her yeni rekor, bir sonrakinin habercisi olabilir” dedi.