Altın fiyatlarında sert yükseliş: Piyasalar güne hareketli başladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler öncesinde piyasalar güne hareketli başladı. Özellikle altın fiyatlarındaki sert yükseliş dikkat çekti.

Görüşme öncesinde çıkabilecek negatif senaryo altın fiyatlarını hızlandırdı. Yeni haftanın ilk işlem günün 3 bin 321 dolardan başlayan ons altın, 10.33'te 3 bin 357 dolar yükseldi.

Ons altındaki yükselişin etkisiyle, gram altında sert yükselişler yaşanıyor. Güne 4 bin 157 liradan başlayan gram altın, aynı saat diliminde 4 bin 230 liraya yükseldi. Gram altın sert yükselişleriyle sabahtan bu yana 73 lira kazandırdı.

RUSYA VE UKRAYNA BUGÜN İSTANBUL’DA GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Savunma Bakanı Rustem Umerov’un Rus heyetiyle görüşeceğini doğruladı.

Rus heyetine Kremlin danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. İlk tur görüşmeler 16 Mayıs’ta yapılmıştı.

Bu görüşmelere sonucu savaşın en büyük esir değişimi gerçekleşmişti. Ancak barış ya da ateşkes adına somut bir ilerleme kaydedilememişti.

Geçen görüşmelerde, taraflar sadece kendi şartlarını ortaya koymakla yetinmişti.