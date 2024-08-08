Altın fiyatlarında son durum

Hafta başından bu yana sert dalgalanmalara maruz kalan altın fiyatları bugün dalgalı seyrini dizginleyerek, bugün daha sakin bir seyir sergiliyor.

Altının onsu, geçtiğimiz hafta Cuma günü 2.487 dolar seviyesine yükseldikten sonra hafta başında piyasalarda yaşanan depremin ardından sert kayıplar verdi.5 Ağustos Pazartesi günü 2.364 dolar seviyesine geriledi.

Dünü 2.410 – 2.378 dolar aralığında geçiren ons altın bugün sabah 09.10’da2.392 dolar seviyesinde daha yatay bir seyir sergiliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altındaki yatay seyir ve dolar/TL kurunda ki sakinliğin etkisiyle kısmi yükseliş sergiliyor.

Cuma günü 2.643 TL seviyesine kadar yükselen gram altın bu sert yükselişlerini pazartesi günü mola vererek 2.535 lira seviyesine kadar geriledi.

Dünü 2.593 – 2.559 lira aralığında geçiren gram altın, bugün aynı saat diliminde 2.579 lira seviyesinde kısmi yükselişler sergiliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar tarafında sert dalgalanmaları beraberinde getirdi. ABD’de yaşanabilecek resesyon beklentisi piyasaları alt üst etti.

Altında belirsizlik yaşanırken, diğer para piyasalarında ve borsalarda sert kayıplar görüldü.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD tarafından tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı verileri takip edildi. TDİ verisi 114 bin ile beklentilerin çok altında kalırken işsizlik oranı ise 4,3 ile yükseliş gösterdi.

İstihdam piyasasına dair belirsizlik ABD’de ki resesyon ihtimalini gündeme taşıdı. Bu gelişmelerin etkisiyle piyasalarda yaşanan sert kayıplar yatırımcılar tarafından paniğe neden oldu.

Bugün ise ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilecek. Gelecek olan haber akışları piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir.

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

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