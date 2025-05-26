Altın fiyatlarında yeni rekor gelecek mi? Dünyaca ünlü banka tahminini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında yeni rekor gelecek mi? Dünyaca ünlü banka tahminini açıkladı

Altın fiyatlarıyla ortaya çıkan bir tahmin yeni bir rekoru işaret etti. Dünyaca ünlü banka Citi Bank, altının ons fiyatının 3 500 doları bulabileceğini tahmin etti.

Citi Bank, artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler ışığında altın fiyatlarına ilişkin tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, ons altının kısa vadede 3.500 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Küresel ekonomi ve siyasette yaşanan belirsizlikler altına olan talebi yeniden yükseltti. Citi Bank, bu çerçevede 0-3 aylık dönem için ons altına ilişkin fiyat tahminini güncelleyerek rekor seviyelere işaret etti. Bankanın analizine göre, altının ons fiyatı önümüzdeki aylarda 3.100 ila 3.500 dolar bandında dalgalanacak; bu da altının tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edebileceği anlamına geliyor.

Citi'nin değerlendirmesinde, yatırımcıların artan risk ortamında güvenli liman olarak altına yönelme eğiliminin güçlendiği vurgulandı. Bu yönelimin yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, merkez bankalarının rezerv tercihlerinde de altına ağırlık verdikleri ifade edildi. Raporda, "Dolar yerine altını rezerv tercihi olarak öne çıkaran merkez bankaları, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor" değerlendirmesi yer aldı.

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