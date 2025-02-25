Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş'ten Mart uyarısı

Altın ve para piyasalarına ilişkin açıklamaları ile adından söz ettiren İslam Memiş yaşanan rekorların ardından Mart ayında yaşanabilecek sert düşüşe karşı yatırımcıları uyardı.

A Haber'e konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının Mart ayında sert bir düşüş yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulunarak altının yeniden yükselişe geçeceği tarihe ilişkin tahminlerde bulundu.

İslam Memiş, özellikle ons altın tarafında 400 dolarlık yükselişin ardından bir düzeltme hareketi beklendiğini söyledi. İslam Memiş “Şu an ons altın 2940 dolar seviyesinde, ancak 3000 dolar psikolojik direnç seviyesini zorlayacaktır. Teknik olarak 2800 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir” diye konuştu.

İslam Memiş Mart ayında beklediği düzeltme hareketi ile birlikte altın için uzun vadeli alım fırsatlarının ortaya çıkabileceğini ve gram altının yıl içinde 4000-4500 TL seviyelerine yükselebileceğini söyledi.

"KISA VADEDE BELİRSİZLİKLER VAR, UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Altında kısa vadede belirsizlik olduğunu söyleyen İslam Memiş orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentinin sürdüğünü ifade etti. "2025 yılına ilişkin öngörümüz de 3 bin 50, 3 bin 80 dolar seviyesine kadar ons altında. Yılın ikinci yarısında 4 bin 4 bin 500 lira aralığında gram altın tarafında beklentimizin devam ettiğini söyleyebilirim. Yine bu kadar agresif yükselişler yaşanınca haliyle ister istemez piyasalarda bir kar satışı, bir düzeltme mutlaka olacaktır." diye konuştu.

ELİNDE ALTINI BULUNANLAR DİKKAT

Elinde altın bulunduran yatırımcılara eğer nakde ihtiyaçları yoksa beklemelerini öneren İslam Memiş "Ancak altın alımı için fırsat kollayanlar, düğün yapacaklar veya altın alımı için ihtiyaç olan vatandaşlarımızın da panik yapmadan bu kar satışlarını beklemesi gerektiğini kısa vadede düşünüyorum. Kısa vadede teknik bir düzeltmeyi birkaç hafta içinde beklediğimi söyleyebilirim." dedi.