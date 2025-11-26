Piyasalar özellikle ABD’den gelen haberlere hareketlendi. Doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonundan önce faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti.

ABD’den gelen son rakamlar, tüketici momentumunun yavaşladığını gösteriyor; perakende satışlar, Ağustos ayındaki güçlü artışın ardından Eylül ayında sadece yüzde 0,2 arttı ve bu da harcamaların zayıfladığını gösteriyor.

Bu arada, üretici fiyat verileri, enflasyon baskılarının beklentilerle genel olarak uyumlu kaldığını gösterdi. Bu gelişme, bazı Fed yetkililerinin işgücü piyasasındaki zayıflık nedeniyle gelecek ay faiz indirimine destek vermelerinin ardından geldi.

Piyasalar şu anda 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yüzde 80'den fazla fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce yüzde 50'ydi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları güne hafif yükselişle başladı. Altının ons fiyatı yüzde 0,50 artışla 4 bin 153 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise yüzde 0,53 artışla 5 bin 665 liradan güne başladı. Cumhuriyet altını ise yüzde 0,68 artışla 38 bin 953 lira seviyesinde bulunuyor.

DOLAR VE EURO GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Döviz kuru da güne hafif yükselişle başladı. Dolar yüzde 0,13 artışla 42,47 liradan işlem görürken euro ise dolar gibi yüzde 0,13 yükselişle 49,20 lira seviyesinde bulunuyor.

BORSADA AÇILIŞ RAKAMLARI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.874,18 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,16 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,39 ile spor oldu.

BRENT PETROL HAFİF YÜKSELİŞTE

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 yükselerek 62,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,10 dolardan alıcı buldu.

Dün son bir ayın en düşük kapanışını kaydeden petrol fiyatları, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve ülkenin ham petrol stoklarındaki düşüşün güçlü talep sinyallerini desteklemesiyle yükselişe geçti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ham petrol stoklarının azaldığını gösteren sektör raporu da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, azalışın 1 milyon 300 bin varil olacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Brent petrolde teknik olarak 61,20 dolar direnç, 53 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

PİYASALAR HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonist sinyaller vermemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu canlı yayını yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvurular ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.