Altın fiyatlarındaki yükseliş durmuyor! Üst üste 24'üncü rekor! Altında yükseliş devam edecek mi?

Küresel piyasalarda altın fiyatları, yatırımcıların riskten kaçınmasıyla birlikte yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Ons ve gram altın, son dönemde tarihi seviyelere çıkarken, piyasada küçük çaplı bir düşüş yaşandı.

Altındaki yükselişin başlıca sebepleri arasında, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları, zayıflayan ekonomik veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentisi yer alıyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ VE FED POLİTİKALARI ALTINI DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik yatırım ve ticaret hamlelerini artırırken, küresel piyasalarda belirsizlik hakim olmaya başladı. ABD ve Çin arasındaki ekonomik rekabetin giderek kızışması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed)’in temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen bir diğer önemli faktör oldu.

Ayrıca, ABD’de gerçekleştirilen iki yıllık tahvil ihalesine gelen rekor talep, düşen hazine getirileri ile birleşerek altın fiyatlarının yükselişine katkı sağladı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın, güne 2.950 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde:

En düşük: 2.942 dolar

En yüksek: 2.953 dolar

Şu anki fiyat: 2.943 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA GÜNCEL FİYATLAR

Gram altın, yatırımcıların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Güne 3.456 TL seviyesinden başlayan gram altın:

En düşük: 3.449 TL

En yüksek: 3.480 TL

Şu anki fiyat: 3.451 TL seviyesinde işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN KAÇ TL?

İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın alım ve satım fiyatlarında farklılık gösteriyor:

Alış fiyatı: 3.515 TL

Satış fiyatı: 3.560 TL

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının derinleşmesi, Fed’in faiz politikalarındaki değişiklikler ve küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yeni rekorlar kırabileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde küresel piyasaların izleyeceği en kritik gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı, Çin ile olan ticari ilişkiler ve ABD ekonomisindeki verilerin seyri olacak.