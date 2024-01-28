Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı

Neredeyse her gün yükselişte olan altın yatırımcısının yüzünü güldürürken vatandaşı kara kara düşündürüyor.
Altındaki bu yükselişin devam edeceği ve 700 TL birden artarak 4 bin TL seviyesine ulaşacağı tarih ediliyor.
Uzmanlar gram altının 4 bin TL’ye ulaşacağı tarihi açıkladı.
Gram altın, 2023 yılının başında 1.100 TL seviyelerindeyken, 2024 yılı başında 2.800 TL seviyelerine kadar yükseldiği ifade edildi.
Bu süreçte çeyrek altının fiyatı ise 1.800 TL seviyelerinden 3.420 TL seviyelerine çıkmış oldu.
Kapalıçarşı esnaflarından, kuyumcu Bayram Erdoğan, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kuyumcu Erdoğan açıklamasında, 2023 yılındaki artışın beklentilerin çok üzerinde olduğunu ve bu öngörülemez artışın devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan, altın fiyatlarındaki bu artışın yaklaşık yüzde 90 seviyelerinde olacağını belirtti.
Altına yatırım yapan vatandaşların yüzünün güleceğini söyleyen Erdoğan ayrıca, 2024 yılının sonlarına doğru çeyrek altının 4 bin TL’nin üstünde olmasını beklediğini de aktardı.
Erdoğan, altın almak için hala geç olmadığını da sözlerine ekleyerek, altına yatırım yapmanın çoğu zaman kâr ettireceğini de ifade etti.