Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı

Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Çeyrek altının 4 bin TL seviyesine çıkacağı tarih ortaya çıktı. Kapalıçarşı’da esnaflarından olan kuyumcu Bayram Erdoğan altına yatırım yapmanın kâr ettireceğini ifade etti.
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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 1

Neredeyse her gün yükselişte olan altın yatırımcısının yüzünü güldürürken vatandaşı kara kara düşündürüyor.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 2

Altındaki bu yükselişin devam edeceği ve 700 TL birden artarak 4 bin TL seviyesine ulaşacağı tarih ediliyor.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 3

Uzmanlar gram altının 4 bin TL’ye ulaşacağı tarihi açıkladı.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 4

Gram altın, 2023 yılının başında 1.100 TL seviyelerindeyken, 2024 yılı başında 2.800 TL seviyelerine kadar yükseldiği ifade edildi.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 5

Bu süreçte çeyrek altının fiyatı ise 1.800 TL seviyelerinden 3.420 TL seviyelerine çıkmış oldu.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 6

Kapalıçarşı esnaflarından, kuyumcu Bayram Erdoğan, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 7

Kuyumcu Erdoğan açıklamasında, 2023 yılındaki artışın beklentilerin çok üzerinde olduğunu ve bu öngörülemez artışın devam edeceğini ifade etti.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 8

Erdoğan, altın fiyatlarındaki bu artışın yaklaşık yüzde 90 seviyelerinde olacağını belirtti.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 9

Altına yatırım yapan vatandaşların yüzünün güleceğini söyleyen Erdoğan ayrıca, 2024 yılının sonlarına doğru çeyrek altının 4 bin TL’nin üstünde olmasını beklediğini de aktardı.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 10

Erdoğan, altın almak için hala geç olmadığını da sözlerine ekleyerek, altına yatırım yapmanın çoğu zaman kâr ettireceğini de ifade etti.

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Altın fiyatlarının 700 TL birden artacağı tarihi uzman isim açıkladı 11
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