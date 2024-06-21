Altın gözünü karartı

Altın fiyatları dün tepki akımı başlatarak yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerleyen altın fiyatları ABD verilerine odaklandı.

Altının ons cinsi dün 2.329 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak, yükselişlerini yeni güne taşıyor.

Dünü 2.359 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın yeni günde saat 09.20’de 2.362 dolar seviyesinde yükselişine devam ediyor.

GRAM ALTINDA SON GELİŞMELER

Gram altında yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Ons altın ve dolar kurunun hareketine göre hareketlenen gram altın, haftayı yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor.

Ons altında görülen yükseliş ve dolar kurunda ki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yeni günde yükselişler yaşıyor.

Dün 2.438 liradan tepki alımı başlatan gram altın 4.998 liraya kadar yükseldi. Dünü 2.491 seviyesinden tamamlayan gram altın, yeni günde aynı saat diliminde 2.493 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altında dur durak bilmeyen yükselişler, yeni rekorlara kapıyı aralıyor. Dolar kurundaki yükselişinde etkisiyle yükselişlerini kuvvetlendiren gram altın ekonomik verilere odaklandı.

Kapalıçarşı’da ise fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Makasın yeniden açıldığı resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatlarında tablo şu şekilde:

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalarda hareketliliği artırıyor. Dün ABD tarafında İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi takip edildi. Veri, 238 bin olarak açıklandı. ABD'de fiyat baskıları ve istihdam piyasasında zayıflamayı ifade eden veriler sonrasında ons altın yükselişine devam ediyor.

Bugün ise ABD tarafında PMİ veriler takip edilecek. ABD tarafında açıklanacak olan bu veriler, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.