Altın güne nasıl başladı? 14-10-2024

Geçtiğimiz hafta karışık bir seyir sergileyen altın fiyatları yeni günde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Ekim ayında karışık bir seyir sergileyen altın fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana toparlanma denemelerinde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2632 – 2661 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2657 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında saat 09.31’de 2665 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2901 2932 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2924 lira seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2935 lira seviyesinde yukarı yönlü seyrine devam ediyor.

MAKRO EKONOMİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları ve altın piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta yoğun geçen ekonomik verilerin etkisiyle dalgalı seyre maruz kalan altın fiyatları yeni hafta da yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

Geçtiğimiz hafta ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamları, piyasalarda yüksek volatilite oluşturdu. ABD’de enflasyon yüzde 3,3’lük büyüme gösterdi. Bu durumda Fed2in faiz indirimleri konusunda daha güvercin bir söylem göstereceğini yeniden gündeme getirdi.

Bu hafta ise ABD tarafında sakin veri gündemi beklenirken, Euro Bölgesi ve İngiltere tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. Gelecek olan haber akışları piyasalar tarafında hareketlilik meydana getirebilir.

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