Altın güne nasıl başladı? 15-10-2024

Altın fiyatları hafta başına ta kimseyle başladıktan sonra yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Geçtiğimiz hafta yoğun bir akışlarına geride bırakan piyasalar bu hafta daha sakin bir haftaya başlıyor.

Haftanın ilk işlem gününü 2243 2666 dolar seviyesinde kapatan altının onsu günü 2648 dolar seviyesinden tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 2653 dolar seviyesinden hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar TL kurumda görülen yukarı yönlü hareketlilik ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle gram altında yukarı yönlü bir seyrin olduğu görülüyor.

Dünü 2906 – 2936 lira aralığında geçiren gram altın günü 2915 seviyesinden tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2919 lira seviyesinde bulunuyor

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın rakamları arasında makas devam ediyor. Kapalıçarşı'da geçtiğimiz haftalarda sürekli olarak artış gösteren altın fiyatları bu hafta daha düzgün bir şekilde hareketleniyor. Kapalı çarşıda gram altın 3055 lira seviyesindeyken resmi rakamlarda 2919 lira seviyesinde bulunuyor aradaki fark 136 lira düzeyinde oldu

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını olduğu gibi altın tarafında etkiliyor geçtiğimiz hafta yoğun veri akışlarında maruz kalan Piyasalar bu hafta daha düzgün bir veri akışı ile karşı karşıya kalıyor.

Bu hafta Euro bölgesinde ve İngiltere tarafında enflasyon rakamları takip edilecekken ABD kanıtı daha sakin bir zehir sergiliyor.

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