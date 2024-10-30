Gram, çeyrek, tam altında son durum...

Güvenli liman olarak adlandırılan altın rekor seviyelerine ulaştı. Kapalıçarşı’da altın talepleri patlama yaşıyor. Borsa tarafında yaşanan düşüş sonrası yatırımcıların, altın tarafına yöneldiği uzmanlar tarafından belirtiliyor

1 GÜNDE REKOR ARTIŞ

Dün 3 bin 136 TL seviyesinde olan gram altın, bugün 3 bin 190 TL bandında işlem görüyor. Aynı şekilde 5 bin 169 TL olan çeyrek altın ise bugün 5 bin 204 TL seviyesinin üzerine kadar geldi. 10 bin 327 TL bandında olan yarım altın, 1 günlük periyotta 10 bin 396 seviyesine demir attı. Tam altın ise 20 bin 580 TL’den 20 bin 719 TL’ye ulaştı.

NEGATİF YÖNDE GÜNE BAŞLADI

Altın tarafında yükseliş güne negatif yönde başladığı görüldü. Yükseliş sonrası anlık bir tepki satışının geldiği uzmanlarca belirtiliyor. Ayrıca Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi vermemektedir.