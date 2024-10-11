Altın güne yükselişle başladı

Gülsüm Alpkıray
Altın güne yükselişle başladı

Altın fiyatları yeni yüzde kısmı yükseliş sergiliyor.

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Dünü karışık seyirde geride bırakan altın fiyatları yeni günde bir miktar yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

Dünü 2605 -2636 dolar seviyesinde geçiren altının onsu günü 2630 seviyesinden kapattı. Yeni günde ise sabah seansında saat 09.26’da 2643 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen yukarı yön sert hareketlenmeler ve ons altındaki kısmi yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Dün bir miktar kayıplar veren gram altın bugün yeniden kayıplarını telafi etme yolunda ilerliyor.

gramgr.jpgDünü 2861 2906 lira aralığında geçen gram altın günü 2887 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2914 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altın fiyatları yeniden şahlandı. Dün bir miktar aşağı yönlü eğilim sergileyen altın fiyatları Kapalıçarşı'da tabelaların yönünü aşağı indirdi. Fakat yeni günde altın fiyatları yeniden ibreye yukarı çevirdi gram altın Kapalıçarşı’da 3066 lira iken resmi rakamlarda 2914 lira seviyesinde bulunuyor. Aradaki fark 154 lira düzeyinde.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

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Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin eksikliği ile altın piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Dün küresel piyasalarda ABD tarafından açıklanan enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon ABD'de yıllık bazda yüzde 3.3 ile beklentinin üzerinde gelirken aylık bazda yüzde 0.2 ile beklentiyi aştı. Enflasyon eylül ayında yeniden hız kazandı görülüyor. Fed’in kararı organlarından biri olan enflasyon rakamları piyasalarda Dün yüksek volatilite meydana getirdi

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