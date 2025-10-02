Altın güne yükselişle başladı (2 Ekim 2025)

Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ediyor. Altının gram fiyatı 5 bin 180 lira oldu. ABD’den gelen verilerin altın fiyatlarının artmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı günü yüzde 0,1 artışla 5 bin 166 liradan tamamladı.

Haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09:25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 180 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 623 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 387 liradan satılıyor.

Altının onsu da güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 871 dolarda seyrediyor.

ABD'de özel sektör istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendirmesi altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti.

