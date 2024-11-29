Altın haftanın son iş güne nasıl girdi. İşte yanıtları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın haftanın son iş güne nasıl girdi. İşte yanıtları

ABD seçimleri, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından gerilemeye başlayan altın kısa sürede toparlandı. Haftanın son iş gününde altın fiyatları güne nasıl başladı.

ABD seçimlerinin ardından düşüş rotasına giren altında yükseliş devam ediyor. Zirve seviyesi yakınlarında seyreden altında durum ne?

Uluslararası piyasalarda haftanın son iş gnüünde ons altın 2 bin 660 dolar seviyesinde seyrediyor. Altın dünkü seansta yüzde 0,8'lik artışla kapatmıştı. Böylece altın üç gündür devam eden yükselişini sürdürmüş oldu.

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve tam altın haftanın son işlem gününde kaç liradan fiyatlandı?

** Gram altın satış fiyatı: 2.964 TL
** Çeyrek altın satış fiyatı: 5.032 TL
** Yarım altın satış fiyatı: 10.063 TL
** Tam altın satış fiyatı: 19.855 TL
** Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.049 TL
** Ons altın satış fiyatı: 2.660 dolar

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar Gram altın 3 Bin 87 liradan işlem görüyor.

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