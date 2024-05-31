Altın haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Altın hareketli...Gram altın cuma gününe yükselişle başladı. İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları haftanın son işlem güne yükselişle başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken, yeni güne 31 Mayıs Cuma günü saat 08.19 itibarıyla 2 bin 452 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 981 TL'den fiyatlandı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.403 TL

Satış: 2.452 TL

Ons altın

Alış: 2.340 dolar

Satış: 2.340,80 dolar

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.914 TL

Satış: 3.981 TL

Tam altın

Alış: 15.654 TL

Satış: 15.15859 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.851 TL

Satış: 7.954 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 15,996 TL

Satış: 16.275 TL

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