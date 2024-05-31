Altın haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Kapalıçarşı'da altın fiyatları haftanın son işlem güne yükselişle başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken, yeni güne 31 Mayıs Cuma günü saat 08.19 itibarıyla 2 bin 452 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 981 TL'den fiyatlandı.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.403 TL
Satış: 2.452 TL
Ons altın
Alış: 2.340 dolar
Satış: 2.340,80 dolar
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.914 TL
Satış: 3.981 TL
Tam altın
Alış: 15.654 TL
Satış: 15.15859 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.851 TL
Satış: 7.954 TL
Ata altın fiyatı
Alış: 15,996 TL
Satış: 16.275 TL