Altın haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Kapalıçarşı'da altın fiyatları haftanın son işlem güne yükselişle başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken, yeni güne 31 Mayıs Cuma günü saat 08.19 itibarıyla 2 bin 452 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 981 TL'den fiyatlandı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.403 TL

Satış: 2.452 TL

Ons altın

Alış: 2.340 dolar

Satış: 2.340,80 dolar

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.914 TL

Satış: 3.981 TL

Tam altın

Alış: 15.654 TL

Satış: 15.15859 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.851 TL

Satış: 7.954 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 15,996 TL

Satış: 16.275 TL