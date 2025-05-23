Altın haftanın son işlem günü depara kalktı! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Burhan ŞAHİN / Yeniçağ

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününün kapanışına yakın bir zamanda ciddi bir yükseliş gösterdi. Bir anda yükselişe geçen altının gramı saat 13:05'te 4.171,685 TL'den işlem görürken saat 16:00'da ise 4.216,197 TL'den işlem görmeye başladı.

ALTINA ABD VE DOLAR ETKİSİ!

ABD’nin bütçe açığına yönelik endişeleri, doların zayıflaması, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için düzenli altın alımı yapmasının yanı sıra Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarına ivme kazandırdı.

YAŞANAN HIZLI YÜKSELİŞ;

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?