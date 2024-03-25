Altın haftaya nasıl başladı?

Nilay Abdal
Altın haftaya nasıl başladı?
Gram altın geçtiğimiz hafta rekor tazeledikten sonra, hafta içinde kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Bir önceki kapanışı 2 bin 225 liradan yapan gram altın bugün yeniden 2 bin 240 liraya kadar yükseldi.

Ons altın yeni haftaya yatay seyirde başladı. Geçtiğimiz hafta Fed sonrası 2.223 dolar seviyesinde yükselen ons altın bugün 11.40’ta 2.165 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Gram altının 2 dinamitinden biri olan Dolar/TL kuru, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faizleri 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmesinin ardından geriledi.

Dolar/TL kurunda görülen bu anlık geri çekilme ivmesi, gram altında düşüşleri meydana getirdi.

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KAPALIÇARŞI’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI;

Gram altın: 2.487 TL

Çeyrek altın: 4.437

Cumhuriyet altın: 16.778 TL

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