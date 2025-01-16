Altın için dikkat çeken açıklamalar! Yükseliş ne zaman başlayacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dünya çapında finansal analizleriyle tanınan İsviçre merkezli bankacılık devi, altın fiyatları hakkında dikkat çeken bir tahminde bulundu.

İsviçre merkezli bankacılık devi, altın fiyatları hakkında dikkat çeken bir tahminde bulundu.

"20 Ocak'tan sonra göreceğimiz bir takım uygulamalar, özellikle ABD'de, Trump döneminde kıymetli olan bu metallerde bir takım baskılara sebep olmaktadır."

Altının rekor kıracağını tahmin ettiler. Peki 2025 yılı içinde altını neler bekliyor?

"Özellikle 2025'in ikinci çeyreğinin sonunda, 2025'ün üçüncü çeyreğinin başlarında ve ortalarında, altında bir hareketliliğin ve yükselişin olacağını öngörüyorum. Altın uzun vadede güvenilir bir limandır. 2024'teki gibi kısa vadede al-satla 2025'te aynı beklenti içinde olmamalarını tavsiye ediyorum."

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