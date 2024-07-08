Altın için geri sayım başladı

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE
Bu hafta altın piyasasında, ABD'de perşembe günü açıklanacak olan tüketici fiyatları verisi yakından izlenecek.
City Index kıdemli analisti Matt Simpson, geçtiğimiz cuma günkü zayıf istihdam raporunun altın fiyatlarının son üç ayın en iyi haftasını geçirmesine yardımcı olduğunu belirtti. Simpson, yumuşak bir ABD enflasyon raporu ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de ifade verirken güvercin bir ton kullanmasının, altının yeni zirvelere ulaşması için ideal bir katalizör olacağını söyledi.