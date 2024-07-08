Altın için geri sayım başladı

Altın için geri sayım başladı
Kaynak: Haber Merkezi

Altın fiyatları, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentileri ve yatırımcıların kâr realizasyonları nedeniyle düşüşe geçti.

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Altın için geri sayım başladı 1

Çin Merkez Bankası'nın Haziran ayında üst üste ikinci kez rezervlerine altın eklememesi de bu düşüşte etkili oldu. Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

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Altın için geri sayım başladı 2

Geçtiğimiz hafta, altın fiyatları Fed'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle birlikte fiyatlar yeniden geriledi.

Dünyanın en büyük altın alıcısı olan Çin'de merkez bankasının Haziran ayında üst üste ikinci ay rezervlerine altın eklememesi, altın fiyatlarındaki düşüşe katkıda bulundu.

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Altın için geri sayım başladı 3

Öte yandan, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından yatırımcılar, Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini artırdı. Vadeli işlemlere göre Eylül'de faiz indirimi olasılığı yüzde 77 olarak hesaplanıyor. Piyasalar, bu yıl için toplamda 53 baz puan faiz indirimi bekliyor, bu oran bir ay önce 40 baz puan olarak öngörülmüştü.

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Altın için geri sayım başladı 4

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın ve Çarşamba günü ABD Kongresi önünde gerçekleştireceği sunumda kendi beklentilerini açıklaması bekleniyor. Ayrıca, bu hafta birçok Fed yetkilisinin de açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

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GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Bu hafta altın piyasasında, ABD'de perşembe günü açıklanacak olan tüketici fiyatları verisi yakından izlenecek.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, geçtiğimiz cuma günkü zayıf istihdam raporunun altın fiyatlarının son üç ayın en iyi haftasını geçirmesine yardımcı olduğunu belirtti. Simpson, yumuşak bir ABD enflasyon raporu ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de ifade verirken güvercin bir ton kullanmasının, altının yeni zirvelere ulaşması için ideal bir katalizör olacağını söyledi.

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Altın için geri sayım başladı 6

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerin etkisiyle, altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 382 dolara geriledi.

Gram altın sabah saat 9.00 itibariyle 2 bin 500 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 4 bin 17 liradan 4 bin liraya düştü.

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Altın için geri sayım başladı 7
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