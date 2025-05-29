Altın kaçakçısı vekillerle ilgili inanılmaz gelişme!

Timur Soykan 9 Ekim 2024 tarihinde Birgün’deki köşesinde 20 Eylül 2024'te eski AKP Bolu milletvekili geçmişte üç bakanlıkta bakan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Metin eski özel kalemi Yunus Emre Morkoç'la Dubai'den dönüşünde İstanbul Havalimanı'ndaki VIP salonununda Morkoç'un valizinde 60 kilo kaçak altın yakalandığını yazdı. Ek bilgi olarak, istihbarat birimlerinin ikisi eski milletvekili üçü hala milletvekili olan Cumhur İttifakı'ndan beş ismin VIP'den altın kaçakçılığı yaptığını tespit ettiğini belirten Soykan bu haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalemi Hasan Doğan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya VIP'den altın kaçakçılığı konusunun incelenip rapor hazırlanması talimatı verdiğini duyurdu.

VIP KAÇAKÇIYA YOL GEÇEN HANI OLMUŞ

Hazırlanan raporun Erdoğan tarafından 14 Kasım 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verilen raporda MHP'nin Isparta milletvekili Hasan Basri Sönmez Bolu milletvekili İsmail Akgül ve Kilis milletvekili Mustafa Demir'in altın kaçakçılığı yaptığı anlatılıyordu. Ayrıca mal varlıklarında büyük artış tespit edilmişti bunun üzerine bu milletvekilleri MHP'den istifa ettirildi. Rapyorda MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısından da Türkiye'ye kaçak altın soktuğu öne sürülüyordu. 9 Ekim'de Öncüpınar Sınır Kapısında 10 kilo kaçak altın yakalanmıştı. Haberlere göre altın kaçakçılığı skandalı bu isimlerle sınırlı değildi. İstihbarat birimleri iki eski MHP milletvekilinin İstanbul VİP salonunu kullanarak Dubai'den kaçak altın getirdiğini tespit etti. Bu isimlerin hala MHP'nin yönetim kurullarında olduğu ve istifalarının istendiği öne sürülmüştü. O dönem hala MHP milletvekili olan bir isim hakkında da ciddi iddialar vardı. Bu milletvekili hakkındaki inceleme sürüyordu. Fatih Metin gibi bir AKP eski milletvekili de VİP'den defalarca Dubai'ye gidip gelerek altın kaçakçılığı yaptı. Karadeniz bölgesinden milletvekili seçilen bu isim ve oğlunun kurye ekibi oluşturduğu öne sürülüyordu. Bu eski milletveki refakatinde yedi kurye ile defalarca Dubai'ye bagajsız gidip büyük ve dolu valizlerle döndü. Bu eski milletvekili ve oğlunun mal varlıklarında Mart 2024'ten itibaren büyük artış olduğu da belirlendi. Eski milletvekili ve oğlu ultra lüks otomobiller, Ankara'da büyük araziler satın almıştı. Ancak bu somut tespit ve delillere rağmen Adalet Bakanı, kendisine yöneltilen bir soru üzerine soruşturma olmadığını söyledi.

MHP'de deprem! İstifaların gerekçesi VIP altın kaçakçılığı

ÖZEL BİLGİLER, ÖZEL RAPORUN SAYFALARINDA

Bu arada Fatih Metin'in eski özel kalemi Yunus Emre Morkoç hakkında Gazi Osmanpaşa Savcılığı tarafından açılan soruşturmanın kapatılması için Ankara'dan yoğun baskı yapıldığına dair iddialar gündeme taşındı. Skandalın ortaya çıkmasının üzerinden 7 ayı aşkın süre geçti. Fakat yargı VIP'den altın kaçakçılığı skandalı ile ilgili dosya kapağını kaldırmadı. Yunus Emre Morkoç hakkındaki soruşturmada ne iddianame hazırlandı ne de takipsizlik kararı verildi. Büyük skandal Gazi Osman Paşa Adliyesi’ndeki bir rafta unutulmaya terk edildi. VIP'den altın kaçıran AKP ve MHP'li yeni ve eski milletvekilleri hakkında da hiçbir soruşturma açılmadı. Böylece bu kişilerin altınları kime teslim ettiği de meçhul kaldı. Kaçakçılık faaliyetinin arkasındaki şebeke de gizlendi. Böylece bilgiler sadece Saraya sunulan ve özenle gizlenen raporun sayfaları arasında beklemeye alındı.

KAÇAKÇILIK NASIL BAŞLADI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'de cari açığın önemli kısmının işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandığını belirterek Ağustos 2023'te aylık 12.000 ton kota getirmişti. Böylece İstanbul Altın Borsası’nda bu ithalatı yapma yetkisi olan çoğunluğu yandaş şirketler büyük servetler kazandı. Kota sonucunda Türkiye'deki altının 1 kilosu Dubai'deki 1 kilo altından 5.000 dolar daha pahalı hale geldi bu da altın kaçakçılığı furyasını başlattı.