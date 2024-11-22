Altın kaçakçılığı skandalında yeni iddia: 3 vekille sınırlı değil pek çok siyasi ve bürokrat da var

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, 9 Ekim'deki yazısında eski AKP Bolu milletvekili Fatih Metin’in refakatinde İstanbul Havalimanı’ndaki VIP Salonu’nu kullanan Yunus Emre Morkoç’un valizinde 60 kilo kaçak altın yakalandığını açıklamıştı.

Ayrıca istihbarat birimlerinin 'ikisi eski milletvekili, üçü halen milletvekili olan Cumhur İttifakı’ndan 5 ismin VIP’den altın kaçakçılığı yaptığını tespit ettiğini' de bildiren Soykan, "Altın kaçakçılığı skandalı 3 vekille sınırlı değil" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

VIP’de altın kaçakçılığı skandalının üç MHP’li milletvekilinin partisinden istifa ettirilmesine kadar uzandığını yazan Soykan, altın kaçakçılığı furyasında 3 MHP’linin dışında pek çok siyasi ve bürokratın da yer aldığını iddia etti.

Soykan’ın yazısının ilgili kısmı ise şu şekilde: