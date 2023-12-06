Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün başrollerinde yer aldığı Altın Kafes dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu. Altın Kafes’in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Altın Kafes 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman?

ALTIN KAFES 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün rol aldığı Altın Kafes dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Altın Kafes’in 2. bölümü 10 Aralık Pazar 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

ALTIN KAFES KONUSU NEDİR?

Bir suikastle başlayacak olan dizi, ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahttı Onur ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini işleyecek.

Altın Kafes dizisi ATV'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Onur ile Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Rahşan Çiğdem İnan kaleme aldı.

ALTIN KAFES OYUNCU KADROSU

Altın kafes dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Aytaç Şaşmaz (Onur),

Şifa Nur Gül (Zeynep)

Ebru Cündübeyoğlu (Nalan),

Hayal Köseoğlu (Ahu),

Hilmi Cem İntepe (Cihan),

Murat Kılıç (Ayhan),

Kaan Turgut (Kenan),

Sümeyra Koç (Alara),

Eda Nur Gülbudak (Berna),

Buse Orcan (Şeniz),

Gurur Çiçekoğlu (Hikmet),

Cansu Mumcu (Şule),

Ali Kayra Kul (Kaan),

Aksel Yılmaz (Alper).