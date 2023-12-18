Altın Kafes 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün rol aldığı Altın Kafes dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın hayatına ATV ekranlarında başlayan Altın Kafes dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Altın Kafes 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman?

Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün başrollerinde yer aldığı Altın Kafes dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Altın Kafes’in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Altın Kafes 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman?

ALTIN KAFES 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün rol aldığı Altın Kafes dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Altın Kafes’in 4. bölümü 24 Aralık Pazar 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

maxresdefault-3.jpg

ALTIN KAFES KONUSU NEDİR?

Bir suikastle başlayacak olan dizi, ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahttı Onur ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini işleyecek.

Altın Kafes dizisi ATV'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Onur ile Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Rahşan Çiğdem İnan kaleme aldı.

altin-kafesin-1-bolum-fragmani-yayinlandi-manset-icxaspyu-001.jpg

ALTIN KAFES OYUNCU KADROSU

Altın kafes dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Aytaç Şaşmaz (Onur),

Şifa Nur Gül (Zeynep)

Ebru Cündübeyoğlu (Nalan),

Hayal Köseoğlu (Ahu),

Hilmi Cem İntepe (Cihan),

Murat Kılıç (Ayhan),

Kaan Turgut (Kenan),

Sümeyra Koç (Alara),

Eda Nur Gülbudak (Berna),

Buse Orcan (Şeniz),

Gurur Çiçekoğlu (Hikmet),

Cansu Mumcu (Şule),

Ali Kayra Kul (Kaan),

Aksel Yılmaz (Alper).

Son Haberler
Milyonlarca Covid-19 aşısı imha edildi Gündem
Milyonlarca Covid-19 aşısı imha edildi
Mutluyuz filmi konusu nedir? Mutluyuz fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Mutluyuz filmi konusu nedir? Mutluyuz fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil Bilal Erdoğan'ın babasına hediye ettiği kitaptaki detayı açıkladı. Babası çok kızacak Gündem
Yılmaz Özdil Bilal Erdoğan'ın babasına hediye ettiği kitaptaki detayı açıkladı. Babası çok kızacak
Geyikleri bir yıl önce görenler şarkına döndü. Geyik köy yolunda böyle görüntülendi Yaşam
Geyikleri bir yıl önce görenler şarkına döndü. Geyik köy yolunda böyle görüntülendi
Beşiktaş Rıza Çalımbay kararını verdi. Yapılacak transferler de belli oldu Spor
Beşiktaş Rıza Çalımbay kararını verdi. Yapılacak transferler de belli oldu
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ürün ele geçirildi Gündem
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ürün ele geçirildi
Eskiciden aldığı vazo milyoner yaptı Dünya
Eskiciden aldığı vazo milyoner yaptı