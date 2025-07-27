Altın Karpuz'un yeni sahibi Carmen Carmona oldu

İspanya’nın Murcia bölgesindeki Torre Pacheco kasabasında her yıl düzenlenen ve flamenko dünyasının saygın organizasyonları arasında yer alan Lo Ferro Uluslararası Flamenko Festivali’nin 45’incisi, bu yıl da renkli anlara sahne oldu. 26 Temmuz Cumartesi gecesi sona eren festivalde en büyük ödül olan “Melón de Oro”, bu yıl Endülüs’ün tarihi şehri Cordoba’dan katılan Carmen Carmona Lara'ya verildi.

Carmona, geleneksel flamenko türlerinden malagueña, seguiriya ve bulería dallarındaki yorumlarıyla jüriyi büyüledi. Festival yetkilileri tarafından “en bütünlüklü flamenko sanatçısı” olarak takdim edilen sanatçı, performansıyla izleyicilerin de gönlünü fethetti.

JAÉN’E GİDEN ÖDÜL: “MOLİNO DE LO FERRO”

Festivalde dağıtılan bir diğer önemli ödül olan “Molino de Lo Ferro”, İspanya’nın Jaén kentinden katılan Juan Carmona Pérez’e gitti. Carmona Pérez, Lo Ferro’ya özgü “ferreña” formundaki sesiyle dikkat çekti. Ferreña, flamenko ustası Antonio Fernández Díaz “Fosforito” tarafından oluşturulmuş ve bölgenin kültürel kimliğini yansıtan özel bir flamenko tarzı olarak biliniyor. Bu nedenle, Jaén’li sanatçının performansı izleyiciler ve jüri üyeleri nezdinde ayrı bir değer taşıdı.

Festivalin bu yılki altın madalyası ise, flamenko sanatına katkılarından ötürü Puente Genil kentine verildi. Bu ödül, Puente Genil’in Fosforito’nun doğum yeri olması ve flamenkonun korunup yayılmasındaki rolü nedeniyle verildi.

GENÇ YETENEKLER VE GECENİN DİĞER KAZANANLARI

Festival, sadece ödül töreniyle değil, aynı zamanda genç yeteneklerin sahne aldığı muhteşem bir flamenko şöleniyle de iz bıraktı. Farklı flamenko türlerinde yetkinliğini gösteren sanatçılar arasında Emilio Chaparro Serrano, fandango kökenli cantes dalındaki yorumlarıyla büyük beğeni topladı. Özellikle seguiriya, farruca ve malagueña abandolao tarzlarındaki performansı dikkat çekti.

José Antonio Romero, ritmik flamenko dallarındaki başarısıyla ödüle uzandı. Romero; granaína y media, tangos ve yeniden seguiriya yorumlarıyla dinleyiciden alkış aldı. Diğer ödül sahiplerinden Francisco Ocón Cuadrado ise, flamenkonun temel yapı taşlarını oluşturan toná, guajira ve granaína y media dallarında sergilediği performansla ön plana çıktı.

Final gecesinde sahne alan tüm sanatçılara ise flamenko dünyasının usta müzisyenlerinden Antonio Fernández “El Torero” ve gitarist Antonio Carrión eşlik etti. Bu eşlik, performansların derinliğini artırırken gecenin coşkusunu da zirveye taşıdı. Festivalin kapanış gecesi, izleyiciler tarafından uzun süre unutulmayacak ve Lo Ferro’nun tarihine altın harflerle yazılacak bir an olarak kayda geçti.