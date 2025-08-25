Altın kaynayan maden sahası rekor fiyata satıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Özbekistan için kritik bir değere sahip altın maden sahasının 12 saat süren açık artırma neticesinde rekor fiyata satıldı.

Özbekistan'ın kuzeydoğu kesiminde konumlanan Taşkent bölgesinde ekonomik açıdan kritik değerde bir gelişme yaşandı. Ülkenin Ohangaron ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 ton altın rezervine sahip “Terekli” sahası, dudak uçuklatan fiyatla el değiştirdi.

Özbekistan basınında yer alan habere göre, 19 Ağustos’ta internet ortamında düzenlenen açık artırma yaklaşık 12 saat sürdü. Yoğun rekabetin yaşandığı ihalede 377. turda “Toyloq Toza Hudud” şirketi kazanan olarak ilan edildi.

Şirket, 81,79 milyar som (yaklaşık 6,5 milyon dolar) teklif ederek sahada jeolojik araştırma ve inceleme yapma hakkını elde etti. Böylece madenin fiyatı, başlangıç değerinin yaklaşık 20 katına çıktı.


2 TON ALTIN REZERVİ BULUNUYOR


“Terekli” sahası, Shaugaz köyünün 9,6 kilometre güneydoğusunda yer alıyor ve toplamda 65 hektarlık bir alanı kapsıyor. Uzmanların hesaplamalarına göre bölgede yaklaşık 2 ton altın rezervi bulunuyor.

