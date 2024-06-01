Altın Kızlar Güney Kore'yi ezdi geçti. Bayrağımız zirveye yerleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız; ABD'de fırtına gibi esiyor...

Arrington kentinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftası 3. maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Almanya ve Sırbistan'ın ardından Güney Kore'yi de deviren Ay-Yıldızlılar böylece ABD'de oynadığı üçüncü karşılaşmasını da zaferle tamamlamış oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Güney Kore maçında aldığı galibiyet sonrası gözler voleybolda dünya sıralamasına çevrildi. Filenin Sultanları, Güney Kore zaferiyle zirveyi sağlama aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin 7'nci maçında Güney Kore karşısında parkeden 25-20, 25-15 ve 25-20'lik skorlarla galip ayrıldı. Filenin Sultanları'nın Güney Kore maçındaki galibiyeti hanemize 0.43 puan katkıda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.