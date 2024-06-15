Altın Kızlar yıkıldı. Çin son nefeste kazandı

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Çin ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, 2-0 önde götürdüğü mücadeleyi 3-2 kaybetti ve 7 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
İlk seti 25-21 önde kapatan Türkiye, ikinci seti de 25-17 kazanmayı başardı.
Türkiye, üçüncü seti 25-21 kaybetti.
Dördüncü sette de 25-23 galip gelen Çin, maçı altın sete taşıdı.
Altın seti 15-13 kazanan Çin, galibiyete uzandı.
Fransa, Almanya, Sırbistan, Güney Kore, ABD, Tayland ve Dominik Cumhuriyeti'ni dize getiren milliler, 7 maç sonra Çin'e mağlup oldu.
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki son maçını 16 Haziran (yarın) saat 12.00'de Brezilya ile yapacak.
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