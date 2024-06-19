Altın Kızlar'ın olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın Kızlar'ın olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Altın Kızlar'ın rakipleri açıklandı.

Tayland’da düzenlenecek olan Milletler Ligi finallerinde Polonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları hazırlıklarına devam ederken 2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele edeceği gurubu belli oldu.

Bangkok’ta yapılan kura çekimine 2. Torbadan katılan Filenin Sultanları C Grubu’nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşti.

26 Temmuz'da başlayacak olan olimpiyatlarda maçlar 28 Temmuz'da oynanmaya başlayacak. Final maçı ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

Olimpiyatlardaki diğer 2 grup ise şöyle:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

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