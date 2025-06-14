Altın klozet davasında hapis kararı çıktı

İngiltere’nin Oxfordshire bölgesindeki Blenheim Sarayı’nda 2019 yılında sergilenen, İtalyan kavramsal sanatçı Maurizio Cattelan’a ait 18 ayar, 98 kilogram ağırlığındaki altın klozetin çalınmasıyla ilgili davada karar çıktı. “America” adlı eseri sergiden sadece birkaç saat sonra çalan James Sheen ve Michael Jones, mahkeme tarafından sırasıyla dört yıl ve iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hırsızlık, görkemli açılış gecesinin ardından beş buçuk dakikalık bir operasyonla gerçekleştirildi. Sanıklar, Blenheim Sarayı'nın su tesisatına bağlı işlevsel tuvaletini büyük bir çekiçle sökerek kaçtı. Olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

PLANLI HAREKET, AÇIK İZLER

James Sheen, mahkemeye sunduğu itirafta olayın planlayıcısı olduğunu ve çekiçle tuvaleti söken kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Sheen’in olay yerinde bulunan DNA’sı, üzerindeki kıyafetlerden çıkan altın parçaları ve telefonundaki mesajlar önemli delil olarak kaydedildi. Sheen’in ayrıca, olaydan iki hafta sonra 20 kilogram altını Birmingham’da 520 bin dolara sattığı belirlendi.

Savcılık adına konuşan Shan Saunders, “Bu davada sanıkların bıraktığı delil izi olağanüstü seviyedeydi” diyerek, Sheen’in telefonundan elde edilen bilgilerin çözümlenmesinin aylar sürdüğünü ve kodlu, Cockney ve Roman dili karışımı mesajların analiz edildiğini aktardı.

SARAYA GİRMİŞ, FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

Sanıklardan Michael Jones’un ise soygundan bir gün önce saraya iki kez giriş yaptığı, son ziyaretinde rezervasyon sistemi üzerinden tuvaleti kullandığı ve içeride fotoğraf çektiği belirlendi. Hakim Ian Pringle, Jones’un görevinin tuvaletin yerini öğrenmek ve kaçış planını hazırlamak olduğunu belirtti. Mahkemede tanık ifadesi veren Jones, tuvaleti kullandığını ve “gayet hoş” bir deneyim yaşadığını söyledi.

YILLAR SÜREN SORUŞTURMA

BBC’nin Mart ayında yayımladığı araştırmada, Sheen’in daha önce en az altı kez hapis yattığı ve sahtekârlıkla yaklaşık 6 milyon dolarlık bir suç geliri elde ettiği ortaya kondu. Sheen, bu hırsızlık davası öncesinde de başka suçlardan ötürü 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Blenheim davasındaki dört yıl cezası bu sürenin üzerine eklenecek.

Thames Valley Polisi’nden Başkomiser Bruce Riddell, Sheen’in “her türlü yolla para kazanmayı hedefleyen” bir suç lideri olduğunu belirtti. Toplamda 12 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, dijital delillerin incelenmesi ve pandeminin etkisiyle sürecin uzadığı aktarıldı.