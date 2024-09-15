Altın kolyesine kıyamadı KPSS'ye girmekten vazgeçti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Altın kolyesine kıyamadı KPSS'ye girmekten vazgeçti

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu başladı. Altın kolyeyle merkeze gelen bir kadın aday da kolyesine kimseye bırakamayacağını söyleyerek, sınava girmekten vazgeçti.

KPSS Ortaöğretim oturumu başladı. Altın kolyesini bırakmayan bir kadın ile sınav giriş belgesini cep telefonundan gösteren bir erkek aday sınava alınmadı.

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen lise mezunu adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi.

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Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylara girişte detaylı arama yapıldı.

Adaylar, görevliler tarafından yanlarında; toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen adaylar içeri alınmadı.

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Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise bu sınavda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Diğer yandan 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava, 900 bin 148'i kadın, 964 bin 719'u ise erkek olmak üzere 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu.

ALTIN KOLYESİNİ BIRAKMADI, SINAVA GİRMEDİ

Sınava gelen adaylar, üzerlerindeki takı ve tokaları bölgedeki emanetçilere ya da ailelerine teslim etti. Altın kolyeyle merkeze gelen bir kadın aday da kolyesine kimseye bırakamayacağını söyleyerek, sınava girmekten vazgeçti.

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Sınavın başlamasına dakikalar kala bisikletle merkeze gelen bir diğer aday da görevlilere sınav belgesini telefonundan göstermek istedi. Görevliler, sınav giriş belgesinin çıktısı olmayan adayı merkeze almadı

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