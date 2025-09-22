Altın Koza Film Festivali başladı... Adana'da sinema zamanı...

MEHMET FARAÇ/ YENİÇAĞ

Festivalin, boş bir yönetmen koltuğunda konmuş beyaz bir güvercini gösteren afişi sektörün içinde bulunduğu krize ve özgürlüğe gönderme yapması açısından dikkat çekici bulundu...

Festival, hem sinema sektörüne hem Adana ve çevresine canlılık getirse de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklu olması bu yılki festivalin buruk tarafı...

Zeydan Karalar, festivalin tanıtım broşürü için kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin düşünsel yaşamında zorlandığı bir dönemde olduğuna dikkat çekti...

Karalar, düşünmenin, düşündüğünü ifade etmenin, eleştiri yapabilmenin insan olmanın en temel haklarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Üzülerek belirtmeliyim ki, günümüzde bu haklar adeta suç gibi görülmeye başlandı. İnsanlar artık en masum eleştirilerini bile dile getirirken defalarca düşünmek zorunda kalıyor. Bu durum sanatı ve sanatçıyı özgürlüğünden alıkoyuyor. Oysa sanatçının özgür hissetmediği bir ortamda üretimden söz edilemez. Sanatçı üretirken, kendini ifade ederken özgür olmalı. Bugün sanat yapmak, sinema üretmek eser ortaya koymak hiç olmadığı kadar zor. Buna rağmen tüm güçlüklere karşın mesleklerini onurla sürdüren sanatçılarımızı kutluyorum. Bu nedenle Türk sinemasına ve sanatçısına destek olmak için her yıl artan bir heyecanla Altın Koza film festivalini düzenliyoruz."

FESTİVALİN TEMASI ÖZGÜRLÜK...

Karalar'ın tutuklanmasının ardından Altın Koza'nın yapılıp yapılmayacağı tartışmaları olsa da, festivalin geçmiş yıllardaki düzeni ile bu yıl da aksatılmadan yürütülmesi için her türlü çaba gösterilmiş...

1992 yılından bu yana Altın Koza Film Festivali'nin Yürütme Kurulu Üyesi ve Festival Genel Koordinatörü İsmail Timuçin, medyaya yaptığı açıklamada, festivalin coşkulu geçmesi için her türlü önlemin alındığını belirterek şunları söyledi;

"Zeydan Başkan festivali daha güçlü ve daha etkili yapma konusunda her zaman büyük bir enerji ve destekle yanımızda oldu.

Sayın Başkanın ilk önceliği her zaman Türk sinemasının desteklenmesi olmuştur. Son yılların en sıkıntılı dönemi olan pandemide bile festivali kesintiye uğratmamak için çok büyük çaba harcamıştı.

Dünyanın genel olarak ekonomik bir buhran içerisinde olduğu bu dönemde, sinemayı var eden sinema emekçilerimiz, yapımcılarımız, yönetmenlerimiz ve sanatçılarımız film üretme çabasındayken, Adana Büyükşehir Belediyesi büyük bir belediye olarak duyarsız kalamazdı. Adana zaten önemli bir sinema şehri. Hatırlatmak isterim ki Adana, sinemanın icadından hemen birkaç yıl sonra sinema ile tanışan bir şehir. Bu nedenle festivalin her geçen yıl daha coşkulu dopdolu geçmesi için ekip olarak büyük çaba harcıyoruz.

Bu yüzden de, 'sinema barıştır, sinema umuttur, sinema özgürlüktür, sinema kardeşliktir, sinema dayanışmadır, sinema sevgidir' diye festival programını hazırlarken vurgulamamız gereken başlıkların bunlar olmasına karar verdik."

21 ÜLKE, 97 FİLM...

22–28 Eylül tarihleri arasında 32. kez sinemaseverlerle buluşan festivalde 21 ülkeden 97 yönetmenin toplam 122 filminin izlenmesinin yanısıra, tüm etkinlikler de ücretsiz olacak...

Bu yılın Onur Ödülleri, Meral Orhonsay ile Mehmet Aslantuğ’a verilecek...

Orhan Kemal Emek Ödülleri ise Biket İlhan, Mahmut Cevher ve Yaşar Seriner’e bu akşam saat 19.30'da Merkez Park Anfi Tiyatro'da düzenlenen törenle verilecek.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda 4’ü dünya prömiyeri olmak üzere 10 filmin, Ümit Ünal başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirileceği festivalde, Filistin’dan Brezilya’ya, Filipinler’den Japonya’ya uzanan ülkelerde ait zengin film seçkisiyle özel gösterimler, sergiler ve etkinlikler de düzenlenecek.

Festivalde ulusal uzun metraj, belgesel film, öğrenci filmleri, uluslararası kısa film, ulusal kısa film ve edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışması da yer alıyor.

USTALARA SAYGI...

Festival, Türk sinemasının değerli isimlerine yönelik özel bölümlerle de dikkat çekiyor.

Tarık Akan, Şener Şen, Erden Kıral ve Ali Özgentürk anısına özel gösterimler yapılacak. Ayrıca sinemaya büyük katkılar sunan Prof. Sami Şekeroğlu için anma programı düzenlenecek. Orhan Kemal’e Saygı kapsamında ise “Eskici ve Oğulları” filmi izleyiciyle buluşacak...

DOLU DOLU FESTİVAL...

Altın Koza Film Festivali kapsamında atölyeler, paneller ve söyleşiler de düzenlenecek.

“Türk Sinemasında Unutulmaz Yönetmenler”,

“Film Arşivi, Sinema Tarihi ve Yorum Süreçleri”, “Genç Sinemacılar İçin Gelecek”, , “Sinemada Kadın Temsili” ve “Kısa Film ve Belgesel Üretimi” gibi başlıklarla genç sinemacılara yol gösterilecek.

Festival boyunca çocuklara özel film gösterimleri ve yaratıcı atölyeler de düzenlenecek. Çocuk Festivali ile küçük sinemaseverlere keyifli anlar yaşatılacak...

Açılış ve kapanış törenleri, sokak etkinlikleri, mahalleler, ilçeler ve deprem bölgelerindeki film gösterileri, konserler ve müzikli gösterilerle karnaval havasında geçecek olan festivalde, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren filmler 27 Eylül akşamındaki törende açıklanacak...

Onursal başkanlığını Zeydan Karalar'ın yaptığı

Altın Koza Uluslararası Film Festivalinin Menderes Samancılar başkanlığındaki yürütme kurulunda İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Mahmut Göğebakan, Nebil Özgentürk ve Gökhan Mutluay yer alıyor.