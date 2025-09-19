Altın Koza Film Festivali’nin basın toplantısı yapıldı

Adana Altın Koza Film Festivali’nin basın toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 32. Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yürütme Kurulu Üyeleri Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan, İsmail Timuçin, Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar, ve Mahmut Göğebakan kamuoyunu bilgilendirdi. Basın toplantısının moderatörlüğünü yapan İsmail Timuçin, festival içeriğiyle ilgili önemli bilgiler vererek, yarışma filmlerinin sunumlarını yaptı. Timuçin, Başkan Zeydan Karalar’ın, tutuklu bulunduğu yerden, festivalin daraltılmadan, kısıtlanmadan yapılmasını istemesinin önemine değildi.

"SİNEMANIN BARIŞ, UMUT, ÖZGÜRLÜK OLDUĞUNU SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Geçer, "Ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi olarak zor günlerden geçtiği bu dönemde, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak festivalimizi, ‘barış, özgürlük ve umut’ temaları ile planladık. Geçmişte zaman zaman ara verilen festivalimizi, Zeydan Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. İstikrarımızı sürdüreceğiz ve sinemanın barış, umut, özgürlük olduğunu söylemeye devam edeceğiz" dedi.

"FİLM GÖSTERİMLERİ TOPLU BİR ŞENLİĞE DÖNÜŞTÜ"

Zeydan Karalar’la beraber Adana’nın sanatıyla, festivalleriyle, fuarlarıyla, gastronomisi ve güzellikleriyle anılan bir kültür kenti haline geldiğini dile getiren Geçer, "Tüm bu büyük organizasyonlar ve güzellikler halkımızın yoğun ilgisi ile birleşince ortaya doğal bir başarı çıktı. Hemşehrilerimiz sanata daima içten bir yakınlık ve ilgi gösterdi. Halkımız festivale yıllarca sahip çıktı, salonlar doldu, taştı, film gösterimleri toplu bir şenliğe dönüştü" diye konuştu.

"ULU ÖNDER, SİNEMANIN GÜCÜNÜ ANLATMIŞTIR"

Mustafa Kemal Atatürk’ün sinema sanatıyla ilgili yaklaşımına da değinen Geçer, "Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele’yi anlatması için çekilen ‘Zafer Yollarında’ adlı belge filmi hazırlıkları sırasında Ulu Önder; ‘Bu milli bir vazifedir. Çünkü Türk gençliğine bu mücadelenin nasıl kazanıldığını ispat etmek, hatıra bırakmak ancak bu filmle mümkün olacaktır’ diyerek sinemanın gücünü anlatmıştır" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜRLÜK, BARIŞ VE UMUT İSTİYORUZ"

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Menderes Samancılar, Altın Koza’da 7 yıldır görev yaptığını belirterek, insanın doğup büyüdüğü kente hizmet etmesinin çok anlamlı ve güzel olduğunu söyledi. Bu yıl festivalde işlenecek temalardan bahseden Samancılar, "Yakıp yıkılan, köklerinden sökülerek yok edilmeye çalışılan, zeytin ağaçları ve Filistin halkı için mesajlarımız var. Özgürlük, barış ve umut istiyoruz. Adana’nın karayağız Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın aramızda olmasını istiyoruz ve güzel bir festival yapmayı amaçlıyoruz. Kardeşlik içinde, kavgasız bir Türkiye istiyoruz" dedi.

"SİNEMA ÖLÜMSÜZLÜKTÜR"

Nebil Özgentürk ise Adana Altın Koza Film Festivali’nde Başkan Zeydan Karalar’ın davetiyle görev almaya başladığını belirterek, "Zeydan Karalar’ın özgürlüğüne kavuşmasını ve bir an önce aramızda olmasını istiyoruz. Sinema Adana’ya, Adana da sinemaya yakışıyor. Ali Özgentürk ve diğer kaybettiğimiz sanatçılarımızın anılacağı bir festival olacak. Sinema ölümsüzlüktür" ifadelerini kullandı.

Adana Altın Koza Film Festivali’nin, sinema tarihinin en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayan Mehmet Açar, seyirciyle sinemanın buluşturulmasının önemine değindi. Aşırılıklar çağında bulunduğumuzu söyleyen Esin Küçüktepepınar, dünyada şiddetin yükseldiğini ve Gazze’deki şiddeti, zulmü konu alan 3 film seçkisinin Adanalı sanatseverlerle buluşacağını belirtti ve filmlerle ilgili bilgi verdi.

"FESTİVALİN DAHA İYİ OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Hüseyin Orhan ise Adana’nın, Türkiye’nin bütün kültürel zenginliklerini içinde Barındıran bir şehir olduğunu, sinema ve diğer birçok sanat dalında çok sayıda sanatçı yetiştiğini dile getirdi. Adana’nın bu özelliğinin ve Adanalıların sanata olan ilgisinin Altın Koza Film Festivali’nin büyümesini sağladığını anlatan Hüseyin Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna’da, Suriye’de, Gazze’de savaş, yıkım, ölüm ve zulüm var. Onun için bu yılki mottomuz; barış, özgürlük ve umut. Altın Koza çocuktur, Altın Koza umuttur, Altın Koza fidandır diyoruz ve 5 bin çocuğumuzu sinemayla buluşturuyoruz. Film seyreden her bir çocuğumuz için bir fidan dikiyoruz. Festivalimizin 56'ncı yılı ve 32’incisini gerçekleştiriyoruz. Kendi döneminde festivale bütün olumsuzluklara rağmen ara vermeyen ve haksız yere tutuklanan Zeydan Karalar Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tutuklanmasının ardından festivalin yapılmasını, ara verilmemesini istedi. Biz de festivalin daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Festivale emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Mahmut Göğebakan 6 Şubat Depremleri'nde yıkıma uğrayan ve sanattan, kültürden yoksun kalan şehirlerde film gösterimleri yaptıklarını bildirerek, festivali her yıl nasıl daha iyi yapabileceklerine dair çalıştıklarını ifade etti.